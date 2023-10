Pegaso Academy celebra dieci anni a Cosenza con il sottosegretario Wanda Ferro

COSENZA – Pegaso Academy si avvia a celebrare i suoi primi dieci anni di attività a Cosenza e lo fa il 20 ottobre prossimo con un simposio presso la sede della BCC Mediocrati. Il sottosegretario Wanda Ferro aprirà i lavori portando il saluto del governo.

La giornata inizierà alle 9 e si svilupperà attraverso una serie di sessioni che vedranno la presenza di dirigenti pubblici, imprenditori, del Coo Andrea Buonomo e del Rettore Pierpaolo Limone, oltre al segretario generale della BCC, Federico Bria. Il 14 ottobre del 2014 aprivano, su Corso Telesio, per iniziativa del Professor Ferdinando Verardi, docente di tecnica e pianificazione urbanistica e di Lillino Citrigno, ingegnere e responsabile di sede, gli uffici cosentini dell’Università telematica Pegaso che, in un decennio, ha consentito a quasi cinquemila persone di approcciarsi al mondo universitario attraverso il sistema a distanza, un modello educativo inclusivo e flessibile, adatto a tutti e lontano dagli apprendimenti tradizionali e convenzionali, pensato per coinvolgere ciascuno nella nuova rivoluzione digitale, come nelle sue indiscusse potenzialità.

Oltre a Pegaso Università Digitale, Pegaso Academy favorisce l’accesso a un’offerta formativa amplissima oggi arricchita, all’interno del gruppo Multiversity presieduto da Luciano Violante, di altri due atenei, San Raffaele di Roma e Universitas Mercatorum, di Aulab, un centro di formazione specializzato sulla codifica, di Certipass, un rinomato ente di certificazione IT, nonché, dei prestigiosi master de il Sole 24 Ore Formazione. Il convegno del 20 ottobre servirà a diffondere al meglio l’offerta della formazione universitaria assai facile da conoscere presso la sede di via Monte San Michele a Cosenza dove operano diversi consulenti, molto preparati e assai disponibili.

La proposta formativa è sempre più ricca: oggi è possibile frequentare contemporaneamente due corsi di laurea complementari oppure, grazie alla convenzione con la FIGC, diventare “professionisti del calcio” grazie a un corso di laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione del Calcio che si svolgerà nelle strutture del Centro Tecnico FIGC di Coverciano, dove, oltre alla modalità online, è prevista la “formula college”. Con questo convegno – hanno detto Verardi e Citrigno – vogliamo lanciare un messaggio, quello della formazione a distanza, che assicura crescita nella qualità e consente a tante famiglie di evitare costi insostenibili in altre città. I nostri percorsi, che comprendono master prestigiosi, garantiscono una formazione qualitativamente migliore e del tutto sostenibile nei costi.