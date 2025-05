Pecoraro termina il suo mandato alla segreteria del PD di Cosenza «combattuto tante battaglie giuste»

- Advertisement -

COSENZA – «Con l’insediamento della Commissione congressuale provinciale, presieduta da Giuseppe Mazzuca, termina il mio mandato, iniziato l’8 maggio del 2022. Ieri abbiamo riunito la Segreteria provinciale e, nei prossimi giorni, incontreremo i circoli per organizzare gli adempimenti congressuali». Inizia così la nota nella quale Vittorio Pecoraro annuncia la fine del suo mandato alla guida della segreteria Provinciale del Pd di Cosenza, nonostante alcuni rumors nelle scorse settimane parlassero di riconferma. Pecoraro era in carica dall’8 maggio 2022.

“Grazie a tutti anche a chi non è stato d’accordo con le mie scelte”

«Ci sarà tempo per riflettere sul lavoro svolto in questi anni, sulle proposte per il futuro e sulle valutazioni di ciascuno nella fase congressuale – ha detto pecoraro. Colgo però l’occasione per ringraziare tutti gli elettori, gli iscritti, i militanti e il gruppo dirigente del Partito Democratico. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che mi sono stati vicini, che mi hanno sostenuto e creduto in me. E un pensiero va anche a chi non è stato d’accordo con le mie scelte: chi ha criticato il mio operato lo ha fatto con passione politica e, per questo, provo grande rispetto».

“Combattuto tante battaglie giuste anche commettendo errori”

«Abbiamo combattuto battaglie giuste e, come è naturale, commesso anche degli errori. Ma tra le cose di cui vado più fiero c’è l’aver messo in campo un gruppo di giovani capaci e motivati, a cui chiedo di portare avanti, in ogni occasione della loro esperienza politica, la cultura del sorriso contro ogni forma di arroganza. Un grazie di cuore ai Segretari Elly Schlein e Nicola Irto per la loro costante vicinanza, umana e politica, e per la fiducia che mi hanno accordato. Voglio rivolgere un pensiero anche al precedente Segretario nazionale Enrico Letta, per il percorso condiviso e per le sue parole, che porto sempre con me».

«Adesso, l’impegno per una sinistra di governo forte e radicata in Calabria continuerà nelle forme e nelle modalità che ci indicherà il nostro congresso. Resto convinto che la forza di un partito non si misura nel percorso del singolo, ma nella sua comunità, nel legame tra chi combatte le stesse battaglie. Consapevoli che la politica non è soltanto l’arte di salire sui carri, ma è, a volte, la capacità di attraversare il deserto a piedi per raggiungere un orizzonte più lontano. I miei migliori auguri – conclude Pecoraro – per la celebrazione del congresso, con immensa gratitudine».