Pd Cosenza verso l’intesa con Flavio Stasi: «insieme per battere la peggiore destra»

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – A seguito del direttivo del Partito Democratico di Corigliano-Rossano tenutosi venerdì 22 marzo, nella giornata di ieri il Segretario provinciale PD Vittorio Pecoraro ha avuto modo di confrontarsi con il Sindaco Flavio Stasi. Il segretario ha rappresentato al sindaco la posizione del Partito Democratico e la necessità di un nuovo sforzo comune di unità per battere quella che si presenta come la peggiore destra cittadina di sempre.

“Il confronto costruttivo tra il Primo Cittadino ed il centrosinistra è aperto da tempo ed ha consentito una rilevante collaborazione in occasione delle ultime elezioni per il Consiglio Provinciale di Cosenza, ed il Sindaco Stasi riconosce negli uomini e nelle donne del Partito Democratico, con la loro passione e le loro idee, una risorsa importante che può contribuire alla sua elezione e al successo della coalizione, in collaborazione con le altre forze politiche nazionali e con le forze civiche che lo sostengono”, dichiara in una nota la federazione PD Cosenza.

Il Segretario Pecoraro ha inoltre registrato la disponibilità del sindaco Stasi ad aprire a un confronto politico-programmatico che tenga in considerazione le istanze del PD, partecipando a un incontro con lo stesso circolo. Il Partito Democratico ritiene che tale disponibilità da parte del Sindaco Stasi sia un gesto significativo da accogliere con positività.

Per tale ragione, nelle prossime settimane, la Federazione provinciale, con la condivisione e il supporto del Segretario regionale Nicola Irto e del Segretario cittadino Franco Madeo, procederà a definire le prossime tappe del confronto. Nell’esclusivo interesse della città, il Partito Democratico è pronto a fare la propria parte – conclude la nota – per promuovere una piattaforma politica democratica e progressista capace di vincere le prossime elezioni amministrative”.