PD Cosenza, tra analisi del voto e autonomia differenziata. Caligiuri: “campo largo per battere Occhiuto”

COSENZA – Si terrà domani 19 luglio alle ore 10.00, una conferenza stampa del PD cittadino per la presentazione dei temi che saranno affrontati nell’assemblea degli iscritti e simpatizzanti, in programma per martedì 23 luglio, presso la Sala del SS. Crocifisso di piazza Riforma.

Alla conferenza stampa parteciperanno la segretaria del circolo Rosi Caligiuri e il Presidente della direzione cittadina Gabriele Petrone. “L’assemblea -ha dichiarato il presidente del circolo Gabriele Petrone- è stata convocata per compiere un’accurata analisi del voto in città e per delineare il prossimo programma di lavoro del partito, a cominciare dalla Festa dell’Unità che tornerà in città, dopo molti anni, a Settembre. Non una convocazione ordinaria, dunque, ma un preciso momento di dibattito e confronto in vista delle prossime scadenze che impegneranno il partito nei prossimi mesi”.

“Un momento assai importante non solo per svolgere una analisi stringente del voto europeo, ma per poter promuovere una forte campagna di iniziativa politica. Bisogna certamente interpretare il dato fondamentale -ha continuato la segretaria Rosi Caligiuri- che è emerso il 9 giugno: il fatto che il cosiddetto campo largo a Cosenza batte senza appello il centro destra di Occhiuto. L’ambizione non potrà non essere quella di proiettare questo dato, registrato nella città dove è stato attuato e sperimentato la prima esperienza di campo largo costruita in Calabria, alle prossime elezioni regionali.

Considero poi, particolarmente importante, la proposta di tenere alla ripresa della attività politica, a Settembre, la Festa dell’Unità. Sarà questa una occasione per poter firmare a sostegno del referendum abrogativo dell’autonomia differenziata di Calderoli che vuole spaccare il Paese e condannare il Sud e la Calabria ad un destino di incontrovertibile marginalità. L’appuntamento di martedì 23 luglio vuole essere un momento di rilancio e di impegno collettivo, anche per questo ho chiesto al segretario della federazione provinciale, Vittorio Pecoraro, di partecipare ai lavori della nostra assemblea per le conclusioni del dibattito”.