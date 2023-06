Pd Cosenza: «Map unica fonte di reddito per tante famiglie, scongiurare la chiusura»

Le parti sociali sono in prima linea in questa fase, e l’apertura di un tavolo di confronto con le istituzioni regionali è una delle possibili vie per arrivare ad evitare la chiusura e tutto ciò che comporterebbe in negativo per le famiglie coinvolte.

“Il Partito Democratico, attraverso i rappresentanti del territorio sta seguendo attentamente la vicenda dei 50 lavoratori, la crisi della Map si inserisce in un contesto più ampio che riguarda l’intero Paese, che non riesce ad avere una politica industriale a sostegno dell’automotive. La provincia di Cosenza, la Calabria tutta, non può permettersi di perdere una realtà di qualità ed efficienza e per questo crediamo che la politica, a tutti i livelli istituzionali, debba sostenere la battaglia dei lavoratori e la tutela delle loro famiglie” conclude Gentile.

L’intervento di Maria Pia Funaro

“Come Federazione Provinciale del PD, rinnoviamo la nostra solidarietà mettendo a disposizione ciò che è nelle nostre possibilità per dare sostegno ai lavoratori. Conosco personalmente molte famiglie che vivono in questo momento, preoccupazioni e disagio. Saremmo a loro fianco manifestando pubblicamente per chiedere alle istituzioni attenzione verso questa delicata questione. Sollecito nuovamente gli amministratori di Roggiano, di ogni parte politica, a manifestare solidarietà seguendoci in questa azione di sostegno. Serve l’attenzione di tutti in modo trasversale” interviene Maria Pia Funaro, vice sindaco di Cosenza; membro della Commissione di Garanzia del PD Provinciale di Cosenza.