Pd Cosenza, Commissione Congresso: “dati ufficiosi e non ufficiali. Comunicazione solo dopo le verifiche”

COSENZA – “I dati diffusi non sono ufficiali e non vanno considerati attendibili”. È quanto precisa Giovanna Oliverio, presidente della Commissione per il Congresso della Federazione provinciale del Partito Democratico di Cosenza, in merito alle notizie circolate sull’esito del congresso in corso.

Oliverio ricorda che il congresso provinciale si concluderà ufficialmente solo alle 24 di oggi e che l’unica fonte autorizzata a comunicare i risultati è la Commissione stessa, la quale procederà alla pubblicazione solo dopo aver verificato i verbali e trasmesso gli esiti alla Commissione regionale.

“La comunicazione agli iscritti avverrà solo a partire da domani – conclude – e solo dopo le dovute verifiche formali. Ogni altra fonte va considerata non ufficiale e priva di validità”. Una presa di posizione netta per garantire trasparenza e rispetto delle procedure congressuali.