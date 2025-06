Pd Cosenza, i comitati per Lettieri smentiscono: “No, Le Fosse non è segretario. I dati veri parlano chiaro”

- Advertisement -

COSENZA – Sale la tensione nel congresso provinciale del Partito Democratico di Cosenza. Dopo l’annuncio della vittoria di Pino Le Fosse da parte del suo comitato, arriva la dura smentita dai comitati per Matteo Lettieri, che parlano di comunicazioni “fuorvianti” e “in contrasto con il reale andamento del voto”. “I dati ufficiali forniti dai garanti – si legge in una nota – parlano chiaro: Matteo Lettieri è in netto vantaggio. Nei collegi Pollino, Savuto e Ionio Sud il risultato è definitivo: 8 seggi a 2 a nostro favore. Nella Presila-Sila, nel Tirreno e nell’Esaro siamo avanti, mentre nell’Area Urbana – a sorpresa – si registra una sostanziale parità”.

I comitati Lettieri ribadiscono che “non spetta ai comitati proclamare il segretario, ma alla Commissione provinciale del congresso”. E invitano la stampa a non farsi influenzare da dichiarazioni che rischiano di generare confusione tra gli iscritti. “Un nuovo tempo sta iniziando – concludono – ma il vecchio fa fatica a scomparire. Serve rispetto per le regole e per la volontà democratica degli iscritti”.