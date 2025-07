Pd, Bevacqua e Iacucci: «dal segretario Lettieri un segnale importante di ascolto e condivisione»

- Advertisement -

COSENZA – «L’incontro con il nuovo segretario provinciale del Partito Democratico di Cosenza, Matteo Lettieri, rappresenta un primo passo concreto verso quella stagione di rinnovata partecipazione e collegialità che riteniamo indispensabile per affrontare le sfide che attendono il partito e la nostra comunità». È quanto affermano il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua e il vicepresidente dell’Assemblea legislativa calabrese Franco Iacucci, a margine del lungo e cordiale colloquio avuto con il neo segretario provinciale.

«Abbiamo espresso a Matteo Lettieri i nostri migliori auguri di buon lavoro – proseguono Bevacqua e Iacucci – e al tempo stesso abbiamo raccolto con convinzione la volontà manifestata dal segretario di aprire un’interlocuzione costante e sistematica con gli eletti, i circoli e tutti i livelli del partito. Una scelta che consideriamo fondamentale per ricostruire un rapporto forte con i territori, rilanciare l’azione politica e rafforzare l’identità del Pd anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali». Durante l’incontro sono stati affrontati numerosi temi centrali per il futuro della provincia e dell’intera regione: dalla difesa del diritto alla salute e la battaglia contro l’autonomia differenziata, alla questione del diritto alla mobilità e alla necessità di valorizzare le aree interne.

«Abbiamo ribadito il nostro impegno – aggiungono Bevacqua e Iacucci – su tutti i fronti aperti in Consiglio regionale: dal lavoro fatto con il partito regionale e nazionale sulla sanità, alle azioni intraprese per contrastare la riforma spacca-Italia voluta dalla Lega; dal dibattito chiesto in Aula sull’alta velocità e sul trasporto pubblico locale e l’assunzione di 2.200 operai forestali, strumenti concreti per contrastare spopolamento e marginalità».

Bevacqua e Iacucci hanno quindi garantito «piena disponibilità a supportare l’attività del segretario Lettieri, partecipando attivamente alle iniziative con i circoli e alle feste dell’Unità in programma nei prossimi mesi». Il segretario provinciale nell’ esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal gruppo consiliare regionale, ha comunicato la volontà di organizzare la Festa provinciale dell’Unità e di procedere, nei prossimi giorni, alla nomina temporanea di un responsabile organizzativo, in attesa del completamento della segreteria. «Siamo convinti – concludono Bevacqua e Iacucci – che si stia aprendo una fase nuova, nella quale il Partito Democratico può e deve tornare ad essere punto di riferimento per i cittadini e presidio di ascolto, proposta e mobilitazione sui territori. Il nostro contributo sarà, come sempre, leale e costruttivo».