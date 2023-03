Paurosa carambola a Rende: auto si ribalta su via Rossini

COSENZA – Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi su via Gioacchino Rossini a Rende. Una macchina, proveniente da via Parigi, non avrebbe rispettato lo stop, entrando in collisione con un’altra autovettura proveniente da via Rossini e cappottandosi sull’asfalto.

La paurosa carambola, fortunatamente, non ha registrato feriti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno estratto dall’abitacolo il conducente dell’auto che si è ribaltata, oltre agli agenti della municipale di Rende che si sono occupati della gestione del traffico e di tutti i rilievi.