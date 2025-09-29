Paura nella notte a Rende, in fiamme un’auto parcheggiata davanti ad una palestra

- Advertisement -

RENDE (CS) – Un’auto è stata data alle fiamme nella notte a Rende. Il mezzo era parcheggiato davanti all’ingresso della palestra ICON a Roges. L’episodio si è verificato intorno alle prime ore del mattino, e sono stati alcuni residenti a lanciare l’allarme. La vettura, una Fiat Uno, pare fosse stata rubata qualche ora prima e secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere stata lasciata sul posto e data alle fiamme.

Non si registrano feriti ma l’auto ha subito seri danni. Sul posto intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento l’incendio mentre le forze dell’ordine, hanno avviato i rilievi per ricostruire quanto accaduto. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nell’area per risalire agli autori del gesto.