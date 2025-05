Paura a Rende, violento scontro tra auto e moto sulla 107 a Santo Stefano. Centauro ferito – FOTO

- Advertisement -

RENDE – Un brutto incidente si è verificato questo pomeriggio a Rende, lungo la Statale 107 “Silana-Crotonese” nei pressi della frazione Santo Stefano. Convolte nell’ennesimo sinistro un’auto (una Volkswagen bianca) ed una motocicletta. Lo scontro, le cui cause sono in corso di accertamento, si è verificato all’altezza dello svincolo per la frazione di Santo Stefano ed Arcavacata.

Tre il bilancio dei feriti a causa del violento scontro. A rimanere ferita in condizioni più gravi la ragazza alla guida della moto: a seguito dell’impatto violento sul parabrezza dell’auto e poi sull’asfalto è stata soccorsa da due ambulanze giunte sul posto a sirene spiegate. Feriti in maniera più lieve i due passeggeri a bordo dell’auto.

Il traffico lungo la Statale 107 è paralizzato con le auto che procedono a senso unico alternato in attesa che i mezzi vengono rimossi e si completino tutte le operazioni di soccorso. Si sono formate delle code lunghissime in entrambe le direzioni. Sul posto presenti anche gli uomini della polizia locale di Rende per tutti gli accertamenti ed i rilievi del caso.