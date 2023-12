Paura a Rende: un’auto si ribalta in strada tra via Rossini e via Mascagni

RENDE (CS) – Attimi di paura a Rende per un incidente avvenuto avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi all’incrocio tra via Rossini e via Mascagni. Per cause in corso di accertamento, ad avere la peggio un’autovettura di tipo Lancia Ypsilon che si è ribaltata lungo la carreggiata strada stradale. Fortunatamente l’occupante dell’auto, a parte la paura, non ha riportato gravi ferite. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area insieme al soccorso meccanico.

