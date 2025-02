Paura a Rende, una Jeep Renegade elettrica prende fuoco. In salvo il conducente – FOTO

- Advertisement -

RENDE (CS) – Momenti di paura questo pomeriggio per un automobilista alla guida di una Jeep Renegade elettrica. L’auto sulla quale viaggiava ha improvvisamente preso fuoco mentre stava transitando lungo via Torino, la stradone che, attraversato il Cinema Garden, poi si collega sulla SS 19bis e porta verso la Rai e via Guglielmo Marconi alla Città dei Ragazzi. Fortunatamente il conducente, appena ha visto il fumo e le fiamme è riuscito a fermare l’auto alla sua destra e scendere prima che andasse in blocco (con il rischio di rimanere bloccato) e che il rogo avvolgesse il mezzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cosenza, che hanno prontamente spento le fiamme, partite dal cofano e che hanno quasi distrutto la parte anteriore del mezzo. Presenti anche i carabinieri di Rende che si stanno occupando di effettuare tutti i rilievi. Il tratto di strada è rimasto chiuso fino al termine delle operazioni di spegnimento e poi riaperto al traffico anche se vengono segnalate ancora delle code.