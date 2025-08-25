Paura a Rende, ragazzina di 12 anni precipita da un edificio: ricoverata in Rianimazione

- Advertisement -

RENDE (CS) – Momenti di forte tensione oggi pomeriggio a Rende, nel quartiere Quattromiglia, dove una ragazzina di 12 anni è caduta da un edificio, finendo la sua discesa su un terrazzo situato poco distante dal punto di partenza.

Immediatamente soccorsa da alcuni testimoni presenti e poi dal personale sanitario intervenuto sul posto, la giovane era cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi. Tuttavia, le sue condizioni hanno reso necessario il trasferimento urgente in ospedale, dove si trova attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione. La prognosi resta al momento riservata.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Rende, che hanno avviato le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’episodio.