HomeArea Urbana

Paura a Rende, ragazzina di 12 anni precipita da un edificio: ricoverata in Rianimazione

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’episodio

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

RENDE (CS) – Momenti di forte tensione oggi pomeriggio a Rende, nel quartiere Quattromiglia, dove una ragazzina di 12 anni è caduta da un edificio, finendo la sua discesa su un terrazzo situato poco distante dal punto di partenza.

Immediatamente soccorsa da alcuni testimoni presenti e poi dal personale sanitario intervenuto sul posto, la giovane era cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi. Tuttavia, le sue condizioni hanno reso necessario il trasferimento urgente in ospedale, dove si trova attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione. La prognosi resta al momento riservata.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Rende, che hanno avviato le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’episodio.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

funerali-filippo-verterame

L’addio a Filippo Verterame, il 22enne morto in una rissa. Il parroco: «Basta con...

Calabria
ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) - "Tragedie come questa rappresentano l'apice di un modo di ragionare, di vivere, dal quale ciascuno di noi è...
veleno-cani

Ogni due ore un cane muore per avvelenamento: l’allarme degli animalisti

Italia
COSENZA - Si celebra domani la giornata mondiale del cane2025. Una giornata in cui oltre a festeggiare questo meraviglioso amico dell'uomo a quattro zampe,...

Caos visite dermatologiche: mancano medici, CNDDU attacca ma l’Asp si difende e mostra i...

Calabria
CROTONE - Prenotazioni per visite dermatologiche annullate all'ultimo momento per via della precarietà o della mancanza di medici. Avviene presso l'Asp di Crotone ed...
Pasquale-Tridico

Regionali, Tridico incontra il campo largo: «Prima la sanità, poi lavoro e infrastrutture»

Calabria
COSENZA - "In questi primi giorni di campagna elettorale quello che i calabresi invocano è la soluzione dei problemi della sanità perché non si...
vetri-rotti-auto

Cetraro, intimidazione alla biologa dell’ospedale: «Gesto vile, istituzioni al suo fianco»

Tirreno
CETRARO (CS) - La presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, esprime la propria vicinanza e quella dell'ente che rappresenta alla dirigente biologa dell'ospedale...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37105Area Urbana22280Provincia19787Italia8005Sport3850Tirreno2911Università1450
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

funerali-filippo-verterame
Calabria

L’addio a Filippo Verterame, il 22enne morto in una rissa. Il...

ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) - "Tragedie come questa rappresentano l'apice di un modo di ragionare, di vivere, dal quale ciascuno di noi è...
veleno-cani
Italia

Ogni due ore un cane muore per avvelenamento: l’allarme degli animalisti

COSENZA - Si celebra domani la giornata mondiale del cane2025. Una giornata in cui oltre a festeggiare questo meraviglioso amico dell'uomo a quattro zampe,...
Pasquale-Tridico
Calabria

Regionali, Tridico incontra il campo largo: «Prima la sanità, poi lavoro...

COSENZA - "In questi primi giorni di campagna elettorale quello che i calabresi invocano è la soluzione dei problemi della sanità perché non si...
vetri-rotti-auto
Tirreno

Cetraro, intimidazione alla biologa dell’ospedale: «Gesto vile, istituzioni al suo fianco»

CETRARO (CS) - La presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, esprime la propria vicinanza e quella dell'ente che rappresenta alla dirigente biologa dell'ospedale...
Area Urbana

De Marco insiste e spegne le voci: «Non sarò candidata in...

COSENZA - "Evidentemente le dichiarazioni che ho rilasciato questa mattina sono state poco chiare, lasciando libera interpretazione a chicchessia. Per questo motivo, volendo sgombrare...
INCENDIO_appartamento_reggio
Calabria

Incendio al sesto piano di un appartamento: intervento lampo dei pompieri...

REGGIO CALABRIA - Sono durate oltre un'ora le operazioni di spegnimento di un incendio divampato all'interno di un appartamento di uno stabile del rione...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA