Paura a Rende, Mini Cooper prende fuoco a Quattromiglia. Sul posto i vigili del fuoco

RENDE – Attimi di paura a Rende dove una Mini Cooper bianca ha preso fuoco mentre transitava nella zona di Quattromiglia, precisamente su via Marconi davanti il bowling e diversi esercizi commerciali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco allertati dagli altri automobilisti e dalle persone che si trovavano in zona, dopo aver visto il fumo nero e le fiamme sprigionarsi dall’auto.

I vigili del fuoco hanno prontamente spento il rogo partito dal cofano e la cui origine resta da accertare. Nessuno fortunatamente sarebbe rimasto ferito, con il conducente dell’auto riuscito a scendere velocemente dal veicolo che è andato quasi completamente distrutto dalle fiamme. Inevitabilmente si sono create lunghe code su Via Marconi in attesa che le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dell’auto vengano completate. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale per la gestione del traffico.

