Paura a Rende, crolla un albero in via Silvio Pellico. Intervengono i vigili del fuoco

RENDE (CS) – Paura a Rende, questa sera, per la caduta di un albero in via Silvia Pellico, nei pressi della Despar vicino allo stadio Marco Lorenzon. Sul posto i vigili del fuoco per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza l’arteria stradale. Fortunamente, quando l’albero è crollato, non transitavano auto e pedoni. La polizia municipale ha chiuso temporaneamento il tratto per permettere le operazioni di rimozione.

