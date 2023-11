Paura a Rende, auto prende fuoco sulla statale 107 nei pressi di Santo Stefano

RENDE – Attimi di paura questo pomeriggio a Rende dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme. È accaduto lungo la Statale 107 Silana-Crotonese, in direzione Paola, nei pressi dell’incrocio per il centro Storico di Rende e Arcavacata. L’auto stava procedendo in direzione Paola. Da quanto appreso il conducente sarebbe riuscito a fermare l’auto accostando sulla destra nei pressi di un muro di contenimento, poco prima che il mezzo fosse interamente avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale anche per gestire la lunga coda di auto e il traffico che si è formato in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di spegnimento.