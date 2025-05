- Advertisement -

MONTALTO UFFUGO (CS) – Fortunatamente nessuno è rimasto ferito con il conducente che è riuscito a scendere dall’auto mentre le fiamme divoravano l’abitacolo. Un furgonato è andato a fuoco a Montalto Uffugo proprio all’uscita Sud della svincolo della A2 “Montalto-Rose” in direzione della frazione di Taverna di Montalto.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme le cui origini restano da accertare. Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas e una pattuglia della polizia stradale per la gestione del traffico che risulta rallentato sia in entrate che in uscita della A2 in attesa che vengono completate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.