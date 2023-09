Paura a Cosenza, segnalata borsa sospetta all’autostazione. Artificieri sul posto – VIDEO

COSENZA – Momenti concitati all’autostazione di Cosenza, nel centro urbano, per la segnalazione di una valigia rossa sospetta abbandonata su una delle corsie dove si posteggiano gli autobus. La zona è stata blindata e sul posto sono giunti gli artificieri delle forze dell’ordine, insieme ai vigili del fuoco. Dopo aver effettuato i controlli, come da protocollo, le analisi degli artificieri hanno dato esito, fortunatamente, negativo: la valigia non conteneva nulla di potenzialmente pericoloso. Falso allarme dunque: si trattava semplicemente di una valigia che qualche passeggero distratto, in transito dall’autostazione brutia, aveva dimenticato.

