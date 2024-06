Paura a Cosenza, semina il panico tra i passanti armato di un grosso coltello: bloccato e arrestato

COSENZA – Dopo aver minacciato con un grosso coltello prima alcune persone davanti un bar nei pressi di Viale Parco, e poi alcuni passanti, un uomo, in evidente stato di agitazione, è stato bloccato e arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile e delle volanti dell’U.P.G.S.P., che hanno operato unitamente ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, in una via centrale della città, mentre urlava frasi sconnesse. Per diversi minuti ha creato paura e panico tra le persone nel centro di Cosenza, minacciando anche alcuni passanti.

È accaduto tutto ieri mattina. I poliziotti in servizio di controllo del territorio, erano stati allertati da alcuni cittadini spaventati dalla presenza di un uomo che armato di coltello minacciava le persone nei pressi di un bar. Lo stesso in possesso di un gran coltello, successivamente sequestrato, agitava la lama anche vicino al viso di persone, oltre che nei confronti dei gestori di un bar, in evidente stato di agitazione. L’uomo segnalato è stato rintracciato da un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine, in una via centrale della città, mentre urlava frasi sconnesse. Gli agenti gli hanno intimato di buttare l’arma e di mettersi a terra. Hanno quindi proceduto a bloccare l’uomo ed a sequestrare il grosso coltello da cucina della lunghezza di circa 30 cm.

Le successive indagini hanno permesso di ricostruire gli episodi delittuosi di cui si era reso protagonista l’uomo, prima dell’intervento della Polizia, anche grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza, nonché di un video riprodotto col cellulare da un passante ed acquisito agli atti. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari.