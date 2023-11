COSENZA – Un incidente stradale si è verificato tra via Vittorio Veneto e piazza Cappello a Cosenza, intorno all’ora di pranzo. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente ma secondo quanto si apprende, un uomo sulla cinquantina, a bordo di una moto, è rimasto ferito cadendo dal proprio mezzo. Sul posto l’ambulanza del 118 che ha fissato il malcapitato in barella per trasportarlo all’ospedale Annunziata. Al momento non si conosce la gravità delle condizioni del ferito.

Seguono aggiornamenti