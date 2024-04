Paura a Cosenza, operaio sale sul tetto e minaccia di buttarsi giù – VIDEO

COSENZA – Salito sul tetto di un palazzo in via Alimena a Cosenza protestando animatamente e minacciando di gettarsi. Protagonista del gesto eclatante un operaio di nazionalità rumena sulla 30ina. Sul tetto, insieme a lui, altri due suoi connazionali che lo sostengono nella “battaglia”.

L’uomo è da circa un’ora che minaccia di buttarsi giù dall’impalcatura del palazzo che è stata istallata per la ristrutturazione. Il motivo del gesto sarebbe riconducibile ad un mancato stipendio. Da notare inoltre che tutti e tre gli operai sono sprovvisti di attrezzatura di sicurezza. I carabinieri, giunti in via Alimena, stanno operando per far desistere l’uomo dal suo intento. Sul posto anche i vigili del fuoco e il 118.