Paura a Cosenza, giovane perde il controllo dell’auto e si schianta contro un semaforo

COSENZA – Tanta paura per un giovane, fortunatamente rimasto quasi illeso, a seguito un incidente stradale autonomo avvenuto questa mattina lungo la SS 19 bis nei pressi della Rai in direzione delle piscine di Campagnano. Per cause in corso di accertamento l’auto, dopo essere sbandata ha finito la sua corsa contro il semaforo pedonale che utilizzano le persone per attraversare la SS 19 bis e recarsi verso il negozio di Capitano.

Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza del 118 con a bordo i sanitari ma, fortunatamente per il giovane, a parte la paura per quanto accaduto, non ci sarebbero gravi conseguenze fisiche, mentre l’auto ha riportato seri danni. Disagi al traffico soprattutto in direzione Rende. Sul posto le forze dell’ordine per tutti i rilievi del caso