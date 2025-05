- Advertisement -

COSENZA – Azzannata da un pitbull mentre è a spasso con il cane. Attimi di vero e proprio terrore a Cosenza dove una donna è stata aggredita insieme al suo cagnolino, un volpino italiano, da un pitbull libero, sfuggito al suo padrone: il cane della donna è morto, mentre la proprietaria ha riportato ferite alle braccia e alle gambe. L’aggressione (a dicembre su via degli Stadi erano state aggredite due persone e un Cavalier King da un pitbull randagio) è avvenuta qualche giorno fa su via Popilia.

La donna, in compagnia di un’altra persona, anche lei con il suo cane, stava passeggiando tranquillamente. Ad un tratto è sbucato un pittbull di colore nero che ha azzannato la proprietaria del volpino ad un braccio, facendola cadere a terra e trascinandola per qualche metro.

Azzannata da un pitbull: Il volpino in difesa della sua padrona

La donna ha cercato di divincolarsi chiedendo aiuto e urlando disperatamente ma senza successo, mentre a nulla sono valsi anche i tentativi dell’altra signora di far mollare la presa del braccio della donna al cane. In sua difesa è arrivato il povero volpino che, sentendo le urla della sua padrona, ha provato a difenderla. Ma a questo punto il pitbull, dopo aver lasciato la presa si è scagliandosi proprio contro il povero cagnolino, azzannandolo violentemente alla gola. Minuti di vero e proprio terrore, finché non è giunto il proprietario che è riuscito a tirarlo a se agganciandolo al guinzaglio. Ma a questo punto l’uomo si sarebbe allontanato velocemente facendo perdere le proprie tracce.

Nonostante le ferite, oltre allo shock emotivo per quanto accaduto, la signora ha trovato la forza di prendere il suo piccolo cane tutto insanguinato e cercare una clinica veterinaria aperta che potesse soccorrerlo, purtroppo senza riuscirci. Il povero volpino è deceduto poco dopo per le profondissime ferite riportate.

Denunciata l’aggressione alla Polizia

La donna si è poi recata al Pronto soccorso di Cosenza, dove le è stata diagnosticata una prognosi di 7 giorni. In seguito, dopo essere stata contattata dalla Polizia di Stato, che nel frattempo era giunta sul luogo dell’aggressione, si è recata presso la Questura di Cosenza per sporgere regolare denuncia. Si indaga adesso per risalire al proprietario del cane, che rischia una denuncia per omissione di soccorso e lesioni personali colpose.