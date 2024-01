Paura a Cosenza, auto finisce contro una moto e si schianta sulla vela di Piazza Bilotti

COSENZA – Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio in Piazza Bilotti a Cosenza. Una macchina, nello specifico una BMW X3 (con cambio automatico), si è schiantata prima su un motorino, parcheggiato in prossimità dell’incrocio, per poi finire su una delle due vele della piazza. Fortunatamente sono illesi entrambi gli occupanti dell’auto, si tratta di padre e figlio.

Molta la paura tra la tantissima gente presente lì in quel momento. Sotto shock i presenti alla vista dell’incidente. La piazza, come è solito il sabato sera, era piena di gente, decisamente una tragedia sfiorata.

Sul posto vigili urbani e ambulanza. Non si conosce ancora l’esatta dinamica del sinistro.