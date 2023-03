Patologie prenatali, sold out lo spettacolo ‘Rime per un Sogno 2023’ per sostenere la ricerca

COSENZA – Riparte dal teatro Rendano di Cosenza il percorso solidale di “Rime per un Sogno 2023”, appuntamento musicale organizzato da Confidi Calabria s.c. che registra già il sold out prima dell’inizio dello spettacolo, che si terrà alle ore 21 domani, venerdì 17 marzo. Un evento improntato sulla musica e la solidarietà, che grazie alla visionaria idea del suo creatore, Pasquale Nigro, presidente di Confidi Calabria e frontman dei Cantalautore (gruppo che animerà la serata), ha offerto negli anni risorse economiche a favore di associazioni e amministrazioni comunali da destinare alle famiglie meno abbienti per contribuire alle spese medico-sanitarie. L’edizione che si svolgerà nella città dei bruzi ha già tutti i numeri per essere considerata speciale.

Lo spettacolo andrà a sostenere la Fondazione “Il Cuore in una Goccia”, presieduta e fondata dal dottore Giuseppe Noia che ha lo scopo di promuovere la diffusione di una cultura preconcezionale, prenatale e postnatale che tuteli la vita e la salute della madre e del bambino e di favorire e sostenere l’attività di studio e ricerca scientifica sulle patologie prenatali. Un appuntamento, quello con Rime per un Sogno, atteso anche da molti Comuni che, partecipando, hanno già opzionato la presenza dell’evento nel proprio territorio durante il periodo estivo, con un impegno che saprà conferire duplice valore aggiunto alle comunità locali, nel connubio vincente “musica-solidarietà”.