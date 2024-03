Patenti: a Cosenza promosso il 70%, donne meglio degli uomini ai quiz. E fanno cadere il tabù guida

COSENZA – Sono state pubblicate, sul sito del ministero dei trasporti, le statistiche delle attività svolte nel 2023 per il conseguimento delle patenti di guida. Nella pubblicazione “Esiti esami 2023” la Direzione Generale ha inserito i risultati delle elaborazioni statistiche delle attività svolte dalle singole Motorizzazioni 2023, per il conseguimento delle patenti di guida. Come per gli anni precedenti, l’attenzione è stata rivolta specificamente alle prove d’esame che sono state suddivise in base alle modalità di presentazione delle domande (privatisti, autoscuole), alle diverse categorie di patente (A-B-C-D-E-Speciali) al tipo di esame (teoria, guida), agli esiti degli esami (idonei, respinti) e al sesso dei candidati. Da gennaio 2013, i certificati di idoneità alla Guida per ciclomotori (C.I.G.) sono stati equiparati a vere e proprie patenti dando luogo alla categoria AM. I relativi esami sono conteggiati negli schemi e nei grafici relativi alle patenti di guida.

Quasi tutti gli esami per le patenti attraverso le scuole guida

In Italia nel 2023 hanno sostenuto una prova d’esame per il rilascio della patente 2.226.059 persone. La quasi totalità (il 96,70%) attraverso le autoscuole, per un totale di 2.152.671 persone: Da privatisti si sono presentati 73.388 persone pari al 3.30%. Per quanto riguarda la Calabria hanno sostenuto la prova d’esame 67.258 persone: 65.111 (pari al 96,81%) attraverso le scuole guida mente 2.147 (pari al 3.19%) da privatisti.

Esami della patente nel cosentino: quiz e guida

In provincia di Cosenza l’esame è stato sostenuto da 23.210 persone: 22.874 attraverso le autoscuole, 336 da privatisti. Nel 2023 in tutta la provincia di Cosenza hanno sostenuto l’esame di teoria 12.286 persone pari al 54,55%, mentre sono stati in 10.924 (48,50%) a sostenere l’esame di guida. Come è andata? Sono stati ritenuti sette idonei sette persone su dieci: 17.995 promossi pari al 77,53%, mentre 5.215 sono stati bocciati pari al 22,47%.

Quasi quattro su dieci bocciati alla teoria

Più nel particolare, dei 12.286 aspiranti automobilisti che hanno sostenuto l’esame di teoria, quasi 4 su dieci sono stati bocciati. Hanno passato i cosiddetti quiz 7.648 persone pari al 62,25% e sono state bocciate 4.638 persone pari al 37,75%. Per quanto riguarda l’esame di guida vero e proprio la percentuale dei promossi è del 96,85%, ovvero su 10.683 guide in 10.347 sono stati promossi e solo 577 bocciati pari al 5,40%.

Teoria: da privatista solo il 17% idoneo. Alla guida quasi tutti promossi

Delle persone che si sono presentate come privatiste, sono stati ritenuti idonei alla teoria appena in 43 pari al 17,06% mentre in 209 sono stati bocciati (82,94%). Numeri totalmente diversi di chi ha sostenuto l’esame attraverso le scuole guida. In 7.605 sono stati ritenuti idonei ai quiz, pari al 63,20% mentre 4.429 non idonei e pari al 36,80%. Sono stati in 84 a sostenere l’esame di guida da privatista: 78 hanno avuto la patente (il 92,86%) mentre in 6 sono stati bocciati (il 7,14%). Chi invece ha sostenuto l’esame pratico attraverso le autoscuole, ovvero 10.840 persone, ha visto una percentuale di promossi di 10.269 persone pari al 94,73%. Sono stati bocciati in 571 pari al 5,27%.

Meglio le donne nella teoria. Brave anche nella guida

Oltre il 99,34% delle donne (poco più di 3.100) della provincia di Cosenza che ha sostenuto l’esame di teoria per le patenti A-B-BE-AM-AS-BS è stato promosso, mentre solo lo 0.5% è stato respinto. Percentuale che sale al 99,50% di donne che hanno superato la teoria per le altre categorie di patenti. Respinto solo lo 0,50%. Fanno decisamente peggio gli uomini: il 61,72% di chi ha sostenuto l’esame teorico per le patenti A-B-BE-AM-AS-BS è stato promosso, mentre 2.455 persone, pari al 38,28% è stato bocciato. Percentuale che sale di poco nelle altre categorie di patenti con il 66,00% di promossi e il 34,00% di respinti.

Uomini: oltre il 95% promosso alla guida

Passando all’esame di guida, gli uomini fanno la voce grossa: in 6.168 sono stati promossi per le patenti A-B-BE-AM-AS-BS pari al 95,11% e solo 317 bocciati pari al 4,89%. Percentuale simile per le altre categorie di patenti: 609 promossi pari al 95,75% e 27 respinti pari al 4,25%. Ma da quel che si possa pensare le donne si fanno rispettare anche alla guida dove non vale più il detto “donna al voltante pericolo costante”. Infatti, delle 3.776 donne che hanno sostento l’esame di guida per le patenti A-B-BE-AM-AS-BS, 3.543 sono state promosse pari al 93,83% e 233 respinte pari al 6,17%: Percentuale invece del 100% per le altre categorie di patenti: 100,00% con 27 idonei su 27