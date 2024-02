Passaporto: tempi infiniti e prenotazioni impossibili. E se compare una data, non prima di un anno

COSENZA – Il rinnovo del passaporto? Rifacendoci ad una locuzione di Dantesca memoria, sarebbe proprio il caso di dire “Perdete ogni speranza o voi che… provate”. Proprio come davanti la porta dell’Inferno, chi ha deciso di rinnovare il passaporto scaduto o richiederne uno nuovo, si ritrova in un girone infernale, continuando a scontrarsi con attese infinite e tempistiche che arrivano fino ad un anno per ottenere il rilascio del prezioso documento, fondamentale per viaggiare all’estero.

Dopo il covid i tempi per riuscire ad ottenere il passaporto si sono dilatati a dismisura. Ritardi che in media sono di circa 6-8 mesi, ma che in alcuni casi hanno raggiunto anche 365 giorni alcune città, ovvero un intero anno. E Cosenza, con la sua provincia, non fanno eccezione.

Passaporto: da oltre due anni tempi biblici

Del problema ce ne siamo occupati diverse volte, anche analizzando una preziosa e accurata inchiesta di Altroconsumo del 2023, che ha provato anche ad analizzare anche il perché di questi ritardi. Dopo la pandemia si è tornati a viaggiare e si sono accumulate le richieste di passaporti nel frattempo scaduti, in più la Brexit ha imposto a chi si reca nel Regno Unito di munirsi di passaporto. Il sistema digitale per la prenotazione online non sembra ancora all’altezza, ma soprattutto manca il personale e di conseguenza gli uffici preposti sono aperti al pubblico con tempi inadeguati alle necessità.

Da Cosenza a Castrovillari: impossibile trovare un giorno

Dopo alcune segnalazioni arrivate in redazione sull’impossibilità a trovare un giorno utile per la prenotazione, minuti del nostro Spid (il Sistema Pubblico di identità Digitale) abbiamo provato a richiedere una prenotazione al portale online della polizia, visto che questa è la procedura da seguire. Ebbene, come effettivamente lamentato nelle segnalazioni, in 10 giorni di tentativi anche continui, tanto la mattina quanto il pomeriggio, la risposta era sempre la stessa: “La sede non offre al momento disponibilità di appuntamenti”.

Vale per la Questura di Cosenza, così come per quelle di Paola, Castrovillari e Corigliano-Rossano. Una sola volta, in tutti questi tentativi, era uscita come prima data disponibile gennaio 2025 al commissariato di Castrovillari. Ma neanche il tempo di decidere se accettare, che dopo pochi secondi la sede non era più disponibile. Il risultato è che i cittadini non sanno come risolvere una problematica importante.

Perché se è vero che nei Paesi dell’Unione Europea ci si può spostare tranquillamente con la sola carta d’identità, per tutte le altre destinazioni, invece, è necessario questo imprescindibile documento. E non solo per una vacanza, visto che sono tantissime le persone che devono sportarsi per motivi di lavoro o salute. La prenotazione agli uffici della Questura di Cosenza, che fa capo alla piattaforma digitale nazionale, a cui si accede tramite Spid o Cie, è praticamente ingolfata da tempo e si registrano un numero abnorme di richieste.

Ricerche estenuanti degli utenti

Risultato? Introvabile un giorno libero per prenotare o pensare di prendere un appuntamento. E, se si è fortunati, come abbiamo visto il primo giorno utile è non prima di un anno. E quando questo giorno si trova, come spiegato, spesso i cittadini vengono indirizzati negli uffici passaporti di altri commissariati lontani anche centinaia di chilometri. Un problema che non riguarda solo la Questura del capoluogo di provincia, ma che accomuna quasi tutte le piccole e grandi città italiane, da Nord a Sud.

Richieste urgenti per partire come muoversi

Dalla Questura hanno comunque spiegato in diverse occasioni che in caso di urgente necessità di un viaggio (ad esempio lavoro, turismo, salute ecc…) è possibile recarsi negli uffici con la prenotazione per chiedere di accorciare i tempi di rilascio. Qualora la data di prenotazione vada oltre la data del viaggio per il quale si sta richiedendo il passaporto, il cittadino potrà rappresentare i motivi di urgenza del passaporto, inviando un messaggio di posta elettronica a questo indirizzo, indicando nell’oggetto la dicitura “PASSAPORTO URGENTE” ed un numero di telefono dove poter essere ricontattati dal personale. Ma il problema resta sempre e solo uno: riuscire comunque a prenotarsi on-line. Di fatto al momento impossibile.