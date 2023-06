Passaporto: tempi di rilascio ancora biblici. Ma emissione più semplice per chi ha figli minorenni

COSENZA – Da una parte le difficoltà per chi deve ottenere un nuovo passaporto. Rispetto ai lunghi tempi dello scorso anno, quando si arrivava anche a sei mesi per una prenotazione, sono peggiorate le attese per il rinnovo e il rilascio del documento. Da Nord a Sud dell’Italia una prenotazione per ottenere il passaporto arriva oramai a superare i 10 mesi, con punte anche di un anno.

Per fissare l’appuntamento, compilare on line la domanda e scegliere il giorno, l’orario ed il Commissariato a cui rivolgersi, il cittadino deve collegarsi all’apposito portale della polizia. Qui si trova davanti una sfilza di “non disponibile” per tutte le date possibili in quel momento sulla piattaforma ministeriale di prenotazione. Accade così che le uniche date disponibili siano nel 2024.

Dalla Questura fanno comunque sapere che chi ha urgenza del documento per partire può comunque accelerare il rilascio con una procedura d’urgenza (ma che deve essere sempre giustificata da: gravi motivi familiari o di salute, certificati da strutture o autorità competenti pubbliche o privati, lavoro ecc…)

Passaporto: novità per i genitori dei minori

Ritardi a parte, ci sono comunque delle novità che semplificano il rilancio dei documenti ai genitori con figli minori. La novità è contenuta nella modifica normativa introdotta dall’articolo 20 del decreto-legge 2023 n. 69. In presenza di un figlio minore, per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell’altro coniuge e il passaporto, salvo un provvedimento inibitorio da parte dell’autorità giudiziaria, potrà esser emesso in modo semplificato. Stesse regole per le carte di identità valide per l’espatrio rilasciate nei Paesi Ue.

L’inibizione, che invece impedisce al genitore destinatario di ottenere il passaporto, può essere emesso dal giudice a domanda dell’altro genitore o del pubblico ministero, nei casi in cui vi sia concreto e attuale pericolo che questi possa sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi dei confronti dei figli.