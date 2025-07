Passaggio di consegne al Rotary Club Cosenza: Francesca Criscuolo è il nuovo Presidente

- Advertisement -

COSENZA – E’ Francesca Criscuolo il nuovo Presidente del Rotary Club Cosenza. Suggestiva ed emozionante la cerimonia che ha sancito l’inizio del nuovo anno sociale, con il tradizionale passaggio delle consegne tra il Presidente uscente Mario Stella e il nuovo Presidente. Alla presenza di numerose autorità rotariane, del Vice Sindaco del Comune di Cosenza Maria Locanto che ha portato il saluto dell’intera Amministrazione e dei soci del club, la cerimonia si è aperta con un sentito e commosso ricordo di Pietro Mari, Past-President del club, venuto a mancare la settimana scorsa.

Nel suo discorso di insediamento, il Presidente Criscuolo ha tracciato le linee guida del nuovo anno sociale che: ”Nel solco della tradizione del club, della continuità progettuale con quanto fatto negli ultimi anni, si baserà sul coinvolgimento attivo di tutti i soci per la realizzazione di progetti concreti finalizzati allo sviluppo del territorio, alla valorizzazione delle sue eccellenze e del patrimonio culturale. Particolare attenzione sarà data ai giovani per favorire sempre di più il loro inserimento nel mondo professionale. Il nostro club – ha concluso il Presidente Criscuolo – intende stimolare le Istituzioni locali, analizzando i problemi del territorio e proponendo soluzioni grazie alle tante professionalità presenti nel proprio effettivo. Tutto questo verrà fatto in stretta collaborazione ed in piena sinergia con gli altri Rotary Club dell’area urbana, con il Distretto 2102 del Rotary International guidato da un rotariano della nostra città ma, anche, con tutte le associazioni presenti”.

Il Consiglio Direttivo del Rotary Cosenza risulta così composto: Segretario Ada Martirano, Prefetto Rossella Gualtieri e aggiunto Franca Scarpelli, Tesoriere Amedeo Aragona, Past President Mario Stella, Vice Presidente Maria Teresa Seta, consiglieri: Nives Paola Mastromonaco, Rosaria Tornello, Giovanna Seta, Francesco Parrilla, Gregorio Iannotta, Santino Gaudio, Gaetano Gentile, Matteo Morrone e Vittorio Sapiente .