Pasqua a Cosenza, i bimbi del nido Misasi donano il grano per adornare il Sepolcro – VIDEO

COSENZA – Pasqua a Cosenza con la gioia dei bambini. Esperienza Pasquale a Cosenza per i bimbi del nido Misasi sezione Delfini che hanno vissuto la loro prima esperienza esterna. Questa mattina – accompagnati dalle educatrici e dai genitori hanno fatto visita alla Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù – i piccoli hanno donato il grano per adornare il Sepolcro. Ad accoglierli c’era Don Giuseppe che ha addolcito questa esperienza donando a ciascun bimbo degli ovetti Pasquali con grande emozione per tutti.

