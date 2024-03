Pasqua 2024, la solidarietà a Cosenza si fa in ‘rete’ grazie alla Terra di Piero

COSENZA – La solidarietà sarà la parola d’ordine anche nelle festività pasquali. E l’associazione “La Terra di Piero” di Cosenza ha deciso di fare rete così come ogni attività che la contraddistingue: una vera e propria missione. Una rete sana, solida e leale che permette, con altre realtà solidali della città, di creare dei prodotti dolciari per questa Pasqua 2024.

Per questo, nella sede dell’associazione intitolata a Piero Romeo, in via Consalvo Aragona 53, sarà possibile acquistare tanti prodotti realizzati da realtà di volontariato e solidarietà della città. Dalle colombelle realizzate da Buoni Buoni, le uova dell’Aipd – Associazione Italiana Persone Down, e ancora quelle di Home odv o le gallinelle dell’associazione IoNoi. Grazie all’acquisto anche di un solo prodotto si contribuirà ad aiutare queste realtà solidali. Quale migliore occasione, la Pasqua, per condividere e aiutare?