Partecipazione dei lavoratori nella gestione delle aziende, parte la raccolta firme della Cisl Cosenza

COSENZA – Si intitola #unpostoaltavolo la raccolta di firme promossa a livello provinciale per domani, 15 giugno, dalle 16.30 in piazza Kennedy per la proposta di legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, promossa dalla CISL. Previsti punti informativi in tutte le sedi ed un fitto calendario di iniziative. L’intento è di dare attuazione all’articolo 46 della Costituzione sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende.

#unpostoaltavolo è lo slogan scelto per lanciare la raccolta delle firme e per portare in Parlamento la proposta che promuove quattro modalità di partecipazione: gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva, con un unico obiettivo: dare forza al mondo del lavoro. La proposta di legge è un passo importante verso l’attuazione della piena democrazia economica. Uno strumento utile a raggiungere una serie di obiettivi: salari più alti, qualità e stabilità del lavoro, meno delocalizzazioni, più produttività, più controlli sulla sicurezza, crescita e innovazione.

“Una visione del Paese basata sul dialogo sociale – dichiara Giuseppe Lavia, Segretario Generale Cisl Cosenza – è un tratto identitario della CISL. Proponiamo una legge di iniziativa popolare per favorire la partecipazione, per innovare le relazioni sociali e industriali”.

Presso le sedi territoriali della CISL saranno predisposti punti informativi. Nelle prossime settimane è previsto un fitto calendario di iniziative. Il primo banchetto per firmare sarà allestito a Cosenza, in Piazza Kennedy, giovedì 15 giugno a partire dalle ore 16.30. Come ha affermato il Segretario Generale della CISL, Luigi Sbarra, scopo dell’iniziativa è “sostenere la partecipazione, incentivando la contrattazione, dando protagonismo al mondo del lavoro e dell’impresa nella costruzione della coesione e della crescita della comunità nazionale”.