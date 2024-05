Parte da Cosenza il tour contro il gioco d’azzardo promosso da Asp e comunità terapeutiche

COSENZA – Nella provincia di Cosenza, promosso dal Servizio per le Dipendenze dell’ASP di Cosenza e dalle comunità terapeutiche per tossicodipendenti operanti sul territorio, è attivo dal 2019, in maniera continuativa, un progetto per la cura e la prevenzione della dipendenza da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP).

Il fenomeno del GAP nella provincia di Cosenza si presenta come una vera emergenza: la raccolta del gioco per l’anno 2022 ha superato il miliardo di euro con una quota pro capite di oltre 2200 euro a persona. Il sistematico incremento delle giocate si accompagna ad una crescita della “ludopatia” nella popolazione generale senza distinzioni di età, sesso, estrazione sociale e condizione lavorativa, titolo di studio.

Il progetto GAP ha avviato e sta realizzando:

Interventi di prevenzione nelle scuole medie e superiori (dall’avvio del progetto ad oggi sono state coinvolte 50 scuole e oltre 5000 studenti, alcune centinaia di insegnanti e genitori);

Sono attivi nelle quattro comunità terapeutiche servizi ambulatoriali per l’assistenza, cura e riabilitazione per persone dipendenti da “ludopatia”, con il coinvolgimento delle loro famiglie. Attualmente le quattro comunità terapeutiche e il SerD di Cosenza seguono oltre 100 persone.

Le comunità terapeutiche,

Regina Pacis

Il Delfino

Il Mandorlo

L’Ulivo

e il Servizio per le Dipendenze dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, realizzano un evento di sensibilizzazione e informazione sul tema del Gioco d’Azzardo Patologico che si è tenuta giorno 3 maggio dalle ore 17.00 in poi nelle seguenti località:

Piazza Loreto Cosenza – Regina Pacis

Via Rossini Rende – Il Delfino

Villa comunale dei due mari di Schiavonea Corigliano – Il Mandorlo

le della Libertà Praia a Mare – l’Ulivo

L’evento concordato tra le quattro comunità terapeutiche e il SerD di Cosenza prevede:

Proiezione spot sul gioco d’azzardo, nazionali e realizzati in proprio nel corso delle attività di prevenzione nelle scuole;

Coinvolgimento di associazioni del territorio;

Partecipazione attiva di studenti coinvolti negli anni dal progetto;

Saranno distribuiti materiali informativi sui servizi erogati dal progetto GAP.