Parking Card a Cosenza, Luberto: «Caos digitale, il nuovo portale crea enormi disagi»

COSENZA – “Ogni qualvolta vengono sollevate delle giuste critiche sulle inefficienze dell’attuale amministrazione (che ahimè sono moltissime!) si viene tacciati dall’essere pretestuosi pensando che con tale affermazione si possano ridurre i problemi di tanti cittadini. Purtroppo è, invece, lampante il disagio concreto e quotidiano causato ad innumerevoli utenti (compresi quelli che hanno già pagato) in merito al rinnovo della Parking Card che oggi va effettuato obbligatoriamente attraverso il nuovo portale on-line che rientra nel processo di digitalizzazione dei servizi comunali”. Così dichiara in una nota Francesco Luberto, consigliere comunale di Cosenza.

Sta di fatto che, nonostante vi sia stato un lungo lasso di tempo idoneo ad istituire ed introdurre un’efficiente e funzionale piattaforma, tantissimi cittadini non riescono ad accedervi non potendo, quindi, richiedere o rinnovare i permessi. A mio avviso non è pensabile che il portale sia stato attivato a soli 10 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il rinnovo non prevedendo una corretta e semplice procedura tale da rendere più snella la richiesta di Parking Card, con la conseguenza di innumerevoli giuste lamentele presso gli uffici comunali che subiscono colpe non a loro attribuibili. Mi auguro, qui sollecitandola, che l’amministrazione intervenga nell’immediato per apportare i correttivi necessari affinchè la piattaforma funzioni in modo corretto ed efficiente per la cittadinanza.