Parco Robinson di Rende, la strage delle oche continua «tristezza e vergogna»

RENDE – E’ il momento di fare qualcosa e se necessario, anche di spostare i poveri animali ‘sopravvissuti’, ospiti del Parco Robinson, polmone verde della città di Rende, in un luogo più sicuro. Le foto sono state scattate nella giornata di ieri e ad inviarle alla nostra redazione è stato un lettore che si è detto amareggiato : “ho deciso di fare una passeggiata al parco quando mi sono imbattuto in questi due esemplari: un’oca galleggiava agonizzante nell’acqua, l’altra era morta, su un muretto”.

I poveri animali dunque, ancora una volta presi di mira. Nei mesi scorsi erano stati segnalati casi simili e secondo quanto emerso, la morte delle oche era stata cagionata da persone che, introducendosi di notte nel parco, avrebbero spezzato loro il collo, lasciandole agonizzanti. In tal caso non è chiaro il motivo della morte dei due poveri volatili, ma è evidentemente necessario adottare misure adeguate per salvaguardare i pochi animali ospiti del Parco. “E’ stata una scena raccapricciante e triste, – ha aggiunto il lettore di Quicosenza – che vergogna”.