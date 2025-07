Parco Piero Romeo tra vandalismo e inciviltà: il Consiglio comunale dei Giovani al fianco di Sergio Crocco

- Advertisement -

COSENZA – Il prossimo 15 luglio sarà una data decisiva per il Parco Piero Romeo di Cosenza e per il suo futuro, e capire se continuerà ad esistere o sarà il momento di voltare pagina. È questo il grido esasperato lanciato da Sergio Crocco de La Terra di Piero che dal 2016 cura lo spazio e che, nel denunciare la completa assenza delle istituzioni di fronte ai continui atti di vantalismo, annuncia che quest’anno nel giorno del suo anniversario non ci sarà nessuna festa ma solo una riflessione collettiva.

Sergio Crocco, ai microfoni di Rlb ha ribadito il concetto: “O si trovano soluzioni o smontiamo tutto e portiamo i giochi in Tanzania”

ASCOLTA https://www.quicosenza.it/news/wp-content/uploads/2025/07/Sergio-Crocco-.mp3

Al suo fianco si è schierato il Consiglio Comunale dei Giovani di Cosenza che comunica, in una nota, che aderirà alla manifestazione in programma il prossimo 15 luglio. “Non possiamo restare indifferenti davanti alla delusione e alla stanchezza espresse da chi da anni anima e custodisce con amore un luogo che è simbolo di solidarietà, comunità e impegno gratuito” precisa sottolineando che la partecipazione non sarà solo per “contare, ma per dire chiaramente che Cosenza non vuole rinunciare a uno dei suoi luoghi più belli e significativi. Siamo giovani, ma non siamo ciechi né muti. Ci riconosciamo nei valori che quel parco ha rappresentato e deve continuare a rappresentare, e non vogliamo abituarci all’abbandono, al degrado, alla violenza gratuita”.

Con queste motivazioni il Consiglio Comunale dei Giovani di Cosenza invita tutta la cittadinanza, soprattutto giovani e famiglie, a partecipare per dare “un segnale chiaro: questa città ha ancora voglia di lottare per ciò che è giusto”.