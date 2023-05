Parco del Benessere ancora un cantiere, l’amministrazione fa appello al senso civico dei cittadini

COSENZA – “Il Parco del Benessere non è ancora stato consegnato alla gestione del Comune dalle imprese che hanno vinto il bando di gara per la sua realizzazione. L’Ente, pertanto, non ne ha ancora la gestione né la responsabilità”. E’ quanto afferma l’Amministrazione Comunale intervenendo in merito alle diverse segnalazione circa le condizioni di degrado che presenta già l’asse attrezzato.

“Monitoriamo la situazione – prosegue la nota dell’Amministrazione Comunale – constatando con estremo rammarico che il luogo è oggetto di ripetuti atti vandalici, su cui al momento, però, devono e possono vigilare solo ed esclusivamente le ditte che stanno eseguendo i lavori. La zona, infatti, è ancora un cantiere in cui solo i tecnici e gli operai potrebbero entrare. Ed, infatti, gli impianti sportivi installati sono in via di collaudo e, quindi, non si possono utilizzare. Tant’è che l’intera area è delimitata per come deve essere da recinzioni, alcune delle quali, purtroppo, risultano danneggiate. Fino alla consegna dell’opera, dunque, per legge, il Comune non può intervenire neanche per pulire le micro discariche di cui è disseminata l’area. A tal riguardo si tenga presente, ed è giusto ricordarlo, che le imprese appaltatrici hanno l’obbligo, comunque, di consegnare l’opera, tutta in buone condizioni e perfettamente fruibile, per cui è evidente che l’eventuale danneggiamento delle strutture potrebbe comportare anche dei ritardi nella chiusura dei cantieri”.

“Facciamo appello al senso civico di tutti i cittadini, giovani e meno giovani – concludono gli amministratori di Palazzo dei Bruzi – affinché si rispetti il bene pubblico ma, soprattutto, a non utilizzare l’area delimitata e gli impianti sportivi in essa già allocati, anche per la salvaguardia della propria incolumità”.