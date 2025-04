Parchi culturali calabresi. Il Comune di Cosenza pronto a realizzare il “Parco Bernardino Telesio”

- Advertisement -

COSENZA – Un parco culturale a Cosenza dedicato al filoso cosentino Bernardino Telesio, figura centrale del rinascimento italiano e considerato uno dei precursori del pensiero scientifico moderno. Con delibera di giunta il Comune di Cosenza ha dato il via libera per partecipare al bando pubblicato dalla Regione che finanzia, grazie al fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 (le cui assegnazioni programmatiche sono stabilite con Delibera CIPESS) , la realizzazione dei “Parchi culturali calabresi sulle orme di grandi filosofi, poeti e scrittori”. Un Avviso che mira a stimolare le proposte progettuali che provengono direttamente dai territori interessati e rivolto ai Comuni in forma associata con privati e/o altri Enti pubblici che dovranno, se risultati beneficiari del finanziamento, aggregarsi formalmente in un soggetto giuridico, di nuova costituzione ove non già presente, che sarà responsabile dell’attuazione del progetto e della futura gestione del Parco culturale. L’avviso si incardina all’interno dell’Accordo di Coesione tra la Presidenza del Consiglio e la Regione Calabria siglato il 16/02/2024 e delle Aree tematiche e Obiettivi Strategici Fondo di Sviluppo e Coesione 21/27. La dotazione finanziaria disponibile è complessivamente per la Regione è d 6 milioni di euro.

“Parco Bernardino Telesio” a Cosenza

La giunta ha approvato la proposta progettuale per la partecipazione all’Avviso pubblico della regione predisposta dal Comune di Cosenza quale soggetto capofila, con la collaborazione della società cooperativa sociale “Officina delle Idee”, finalizzata alla costituzione del “Parco Letterario Bernardino Telesio”. La partecipazione al bando che, se approvato, la Regione finanzierà al 100% (il contributo massimo concedibile per progetto non eccede il massimale di € 1.000.000,00) è possibile perchè “il comune proponente deve avere un legame e/o un vissuto significativo rispetto al filosofo, poeta o scrittore a cui si ispira il Parco, pena l’inammissibilità”.

In presenza di più progetti relativi al medesimo filosofo, poeta e scrittore, sarà finanziato il Parco culturale che avrà ottenuto il punteggio maggiore, non essendo previsto dall’avviso il finanziamento di più Parchi per lo stesso autore. Il Comune di Cosenza intende partecipare all’Avviso pubblico al fine di richiedere il finanziamento per la realizzazione del nuovo Parco culturale da dedicare allo scrittore filosofo “Bernardino Telesio”, nato a Cosenza e alla città di Cosenza profondamente legato per storia personale e influenza culturale. In caso di finanziamento e di approvazione della proposta, sarà conferire l’incarico di responsabile scientifico, visti i titoli, le pubblicazioni e le esperienze in materia, al docente dell’Unical Roberto Bondì delegato e vice direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, docente di Storia del pensiero e storico della filosofia italiana.