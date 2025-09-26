HomeArea Urbana

Parcheggio via Aldo Moro salvo fino al 2026: la decisione del Tribunale di Cosenza

L'annuncio del sindaco Franz Caruso che ha tranquillizzato la cittadinanza e in particolare i residenti della zona dopo il provvedimento del Tribunale di Cosenza

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Buone notizie per residenti e automobilisti di Cosenza: il parcheggio di via Aldo Moro resterà aperto sino al 31 gennaio 2016. “ad eccezione del settore interno meccanizzato”. L’annuncio del sindaco Franz Caruso che ha tranquillizzato la cittadinanza e in particolare i residenti della zona ed esprimendo soddisfazione per il provvedimento del Tribunale di Cosenza “nella persona del giudice delegato dell’Ufficio fallimenti, ha autorizzato la prosecuzione dell’attività d’impresa, limitatamente alla gestione dei parcheggi esterni, sino al 31 gennaio 2026″.

Caruso: “Soluzione positiva, dopo valuteremo proposta SABA”

“Confidavo – ha detto il primo cittadino – in una soluzione positiva e ringrazio il curatore della liquidazione giudiziale di Amaco, Fernando Caldiero, che ha, su mia sollecitazione, tempestivamente prodotto istanza affinché si addivenisse alla prosecuzione dell’attività del parcheggio di via Aldo Moro. L’autorizzazione del Tribunale – ha aggiunto Franz Caruso – sia pur limitatamente alla parte esterna del parcheggio, che sarà implementata di altri quaranta posti, oltre quelli già esistenti, consentirà di proseguire nella fruizione dello stesso parcheggio che – ribadisco – ha un’importanza fondamentale nel piano dello sosta della nostra città, attesa la carenza di altre aree di parcheggio nelle zone limitrofe.

Ricordo che, nel tempo concesso dal Tribunale, fino al 31 gennaio 2026, si darà seguito alla procedura di project financing per la concessione del servizio di gestione del parcheggio di via Aldo Moro, così come delle aree di parcheggio su strada e dei parcheggi in struttura, esaminando e valutando la proposta presentata da SABA che gestisce già altri stalli della città. In questo modo – ha concluso Franz Caruso – sarà avviata definitivamente a soluzione non solo la questione del parcheggio di via Aldo Moro, ma anche di tutti gli altri stalli e parcheggi cittadini”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Assessore Filippo Pietropaolo

Truffe online con il nome del vicepresidente Pietropaolo: “Rubata la mia identità digitale”

Calabria
CATANZARO - Una pagina fake che sfrutta il nome e l'immagine del vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Pietropaolo, per truffare ignari cittadini con la...
locandina “Città di Castrolibero”

“Città di Castrolibero”: concorso letterario di Poesia e Racconti Brevi, domani la premiazione

Area Urbana
CASTROLIBERO (CS) - Un appuntamento per gli amanti della letteratura e della poesia. Domani venerdì 27 settembre, alle ore 17:00, nella suggestiva cornice della...

Da Sky a Dazn da Netflix ad Amazon. Nuovo maxi blitz contro il pezzotto:...

Italia
ROMA - È stata ribattezzata Operazione "Gotha 2" contro streaming illegale, il cosiddetto pezzotto. Un vero e proprio impero dello streaming illegale, capace di...
migranti guardia costiera roccella

Migranti tentano sbarco in Calabria, salvati in mare aperto: erano in viaggio da 3...

Calabria
ROCCELLA JONICA (RC) - Dopo lo sbarco ieri di 123 migranti, altre 41 persone, tutti uomini di nazionalità egiziana e bengalese, tra i quali...
Pier Mario Biava

A Cosenza, il 1° Happy Genetics: due giorni per scoprire la ricetta della longevità...

Area Urbana
COSENZA - Dalla molecola al movimento per la Health Longevity. Domani, sabato 27 e domenica 28 settembre, l’Eden Park di Cosenza ospiterà il 1°...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37463Area Urbana22579Provincia19939Italia8044Sport3882Tirreno2976Università1477
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Assessore Filippo Pietropaolo
Calabria

Truffe online con il nome del vicepresidente Pietropaolo: “Rubata la mia...

CATANZARO - Una pagina fake che sfrutta il nome e l'immagine del vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Pietropaolo, per truffare ignari cittadini con la...
maresciallo-azzolina_carabinieri
Calabria

In carcere il killer del Maresciallo Azzolina: nuova condanna per narcotraffico

PALMI (RC) - Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Palmi hanno eseguito a Sant’Eufemia d’Aspromonte un ordine di carcerazione, emesso dalla...
simulazione-incidente-galleria
Ionio

Simulazione di incidente in galleria sulla 106 a Montegiordano: Anas e...

COSENZA - Questa sera, sarà effettuata un'esercitazione con simulazione di un'emergenza all'interno della galleria "Vittoria", sulla strada statale 106 Var, a Montegiordano, in provincia...
manifesti-strappati-Graziano
Ionio

Rossano, manifesti elettorali strappati. Graziano denuncia: «vigliacchi, non ci fermerete»

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – «Stanotte, a Rossano Scalo, è stato compiuto un atto vile e vergognoso: i miei manifesti elettorali, affissi su una bacheca mobile,...
Blitz-antimafia-Cetraro_Gentile
Tirreno

Blitz antimafia a Cetraro, Gentile: «Allarme da me lanciato a Ministro...

COSENZA, 25 SET - "L'operazione antimafia scattata questa mattina a Cetraro rappresenta una risposta concreta e tempestiva dello Stato a difesa della legalità e...
Coldiretti-Calabria_protesta
Calabria

La Calabria scende in piazza per il grano: Coldiretti contro importazioni...

CATANZARO - Dopo l'incontro con i candidati alla presidenza della regione Calabria, che ha consolidato politiche regionali con la presentazione di un motivato e...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA