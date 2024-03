Paola Pizzino, la cantante cosentina sogna il concertone del primo maggio: «votatemi»

COSENZA – Paola Pizzino, cantante originaria di Cosenza e reduce dal suo singolo d’esordio “Logico”, è stata preselezionata tra i potenziali finalisti che parteciperanno al concertone del primo maggio a Roma (ne sceglieranno 3 su 150 preselezionati) ed ora fino al 31 marzo si può votare. E‘ possibile votare per Paola Pizzino cliccando su questo link.

“Sono tra i primi 150 selezionati del 1MNEXT, il contest del @primomaggioroma! 3 Artisti verranno invitati ad esibirsi durante il Concertone di Roma e tutto questo potrebbe succedere anche grazie a TE!”, è l’appello che lancia Paola dai social.

Suona al Primo Maggio Roma

Attraverso il contest 1M NEXT, il Concerto del Primo Maggio intende selezionare un minimo di 3 Artisti che verranno invitati ad esibirsi durante il Concertone in diretta Tv su Rai3. Il vincitore assoluto del contest 1M NEXT, proclamato direttamente dal palco del Concertone, avrà inoltre la possibilità di avviare una stretta collaborazione con l’organizzazione del Primo Maggio, affinché l’esibizione sia solo il principio di un importante percorso di crescita e visibilità. Il contest 1M NEXT è ideato e prodotto da iCompany, la società organizzatrice del Concerto del Primo Maggio 2024.