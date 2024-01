Paola Pizzino, da Cosenza la voce che incanta e tocca le corde dell’anima

COSENZA – Sulla scena musicale italiana spicca Paola Pizzino, cantautrice calabrese originaria di Cosenza, una voce che è una sinfonia di calore e suadenza che avvolge l’ascoltatore in un abbraccio melodico. “Logico” – uscito il 14 dicembre e distribuito da Artist First – è il suo nuovo singolo d’esordio, nuova voce femminile dell’etichetta Macro Beats. Con questa ballad dalle venature R&B, scritta e composta da lei stessa, la giovane cantautrice calabrese, classe ’96, si affaccia e si prepara al suo debutto discografico.

Con una gamma tonale ricca e sfumata, la sua interpretazione musicale trasmette emozioni profonde e coinvolgenti. La sua abilità nel modulare la voce, passando con agilità da toni morbidi e avvolgenti a quelli più intensi e appassionati, aggiunge una dimensione vibrante alle sue esecuzioni.

Paola Pizzino, il debutto in apertura ai concerti di Diodato e Max Gazzè

Dopo essersi fatta notare da pubblico ed addetti ai lavori, grazie un’intensissima attività di performance dal vivo, che l’ha vista esibirsi in apertura ai concerti di Diodato e Max Gazzè, la Pizzino è pronta ad affermarsi in grande stile. “Logico”, infatti, sarà disponibile anche in versione unplugged per meglio conservare i colori delle anime che abitano la voce dell’artista.

Grazie ad un’unica traccia vocale e ad una produzione minimal, a cura di gheesa & Macro Marco, il brano ci fa entrare, da subito e senza sovrastrutture, nel mondo e nelle emozioni di PAOLA, attivando, istantaneamente ed in maniera naturale, un estremo senso di empatia.

Il timbro caldo di Paola Pizzino è come un raggio di sole che bacia l’anima, trasmettendo una sensazione di intimità e connessione emotiva con chi ascolta. La sua capacità di infondere ogni nota con emozione e sentimento crea un’esperienza musicale avvolgente e indimenticabile. Le sue interpretazioni dimostrano una maestria tecnica, ma è la sua capacità di comunicare attraverso la voce che la rende veramente straordinaria.

Logico: dove ascoltare il nuovo brano di esordio di Paola Pizzino

“Logico“ – già disponibile in presave al link https://PaolaPizzino.lnk.to/Logico – è una confessione ad alta voce di quello che è stato prima amato e poi perso.

Un modo per uscire di scena in modo elegante, senza strascichi. Soffrire e accettare che non esistono colpe da dividersi, convincersi che la vita segua degli schemi ben precisi, che 1+1 dia come risultato sempre 2, senza aver considerato le emozioni che rendono tutto più magico.

Forse non ha più senso restare fermi a contare quanto faccia quella somma: si resta solo nudi e vulnerabili in una sensibile richiesta di affetto e comprensione.