Padre Fedele sta meglio: «ha bisogno di riposo, grazie a tutti per la vicinanza»

COSENZA – Sono state ore di grande paura per le condizioni di salute di Padre Fedele Bisceglia che ieri, dopo le dimissioni dall’ospedale, aveva accusato una crisi respiratoria molto forte. “Adesso si trova a casa e ha bisogno di tanto riposo“. A tranquillizzare e rassicurare sulle sue condizioni, un post sulla pagina Facebook de “Il Paradiso dei Poveri“, la struttura creata e gestita proprio da Padre Fedele. “Ringraziamo innanzitutto il Dottor Pietro, questa notte è stato l’angelo custode di Padre Fedele. Una persona straordinaria”.

Poi un ringraziamento a tutti quelli che hanno pregato e si sono adoperati e interessati delle sue condizioni e una foto in cui, Padre Fedele e la sua collaboratrice Teresa Boero, che anche in questa circostanza non ha mai lasciato solo Padre Fedele, appaiono sorridenti: “Un ringraziamento va a tutti voi, dagli ultrà a tutte le persone che con una telefonata, un messaggio avete fatto sentire la vostra vicinanza. Grazie”.