Padre Fedele, dolore della comunità islamica «fratellanza, rispetto e collaborazione autentica»

L’associazione Daawa Odv, insieme a UCOII Calabria e al Forum Marocco Calabria, piange la scomparsa di Padre Fedele: "che il suo esempio di dedizione, umiltà e fratellanza continui a ispirare le generazioni future"

COSENZA – “Padre Fedele è stato per decenni un punto di riferimento spirituale, sociale e umano, non solo per la comunità cristiana, ma anche per le comunità islamiche della Calabria, con cui ha sempre mantenuto un rapporto di fratellanza, rispetto e collaborazione autentica”. E’ quanto scrive l’Imam Ahmed Berraou, presidente dell’associazione Daawa Odv: “ho avuto con lui un legame profondo che ha attraversato trent’anni di amicizia sincera. Insieme abbiamo realizzato eventi, incontri interreligiosi, iniziative di solidarietà e progetti umanitari, tra cui l’invio di materiale sanitario e aiuti umanitari in Marocco prima e durante il tragico terremoto, grazie alla collaborazione tra Daawa Odv e il suo amato Paradiso dei Poveri”.

“La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la città di Cosenza, per i poveri che ha sempre servito con amore, per i tifosi rossoblù che lo hanno seguito con affetto, e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, alla sua instancabile collaboratrice Teresa, e a tutta la cittadinanza cosentina. Che il suo esempio di dedizione, umiltà e fratellanza continui a ispirare le generazioni future. Che Dio lo accolga nella Sua misericordia. Riposa in pace, caro Padre Fedele”.

 

