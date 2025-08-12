Padre Fedele, condizioni restano critiche ma stazionarie. «Il monaco è un pezzo del vostro cuore»

- Advertisement -

COSENZA – Le condizioni cliniche di Padre Fedele “rimangono critiche ma senza ulteriori cambiamenti. Si ringrazia l’intera città il mondo ultrà per l’attenzione, l’amore che si sta manifestando“. Così in una nota L’associazione il Paradiso dei poveri Odv che ha voluto così informare i tanti che chiedono costantemente notizie sulle condizioni di salute di Padre Fedele che si trova ricoverato da alcune settimane nel reparto di geriatria all’Inrca di Cosenza, costantemente assistito da medici e personale infermieristico. Padre Fedele è stato ricoverato per delle problematiche di salute legate soprattutto a scompensi cardiaci e polmonari.

“Il monaco è un pezzo del vostro cuore e nel suo ci sono nomi e cognomi di ognuno di voi. La precauzioni a non consentire a tutti di entrare è data da due ragioni a tutela della fragilità del momento, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista umano. Alcuni – conclude la nota – hanno tentato di fotografare Padre Fedele e questo per noi è irrispettoso. Magari non è la cattiveria a motivare queste azioni, forse è solo curiosità becera, ma sicura che capirete vi ringrazio uno per uno con tutta la mia stima”.