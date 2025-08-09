HomeArea Urbana

Padre Fedele Bisceglie, Caruso e Mazzuca: «consegneremo al Frate Cappuccino il sigillo della città»

Padre Fedele è già cittadino onorario di Cosenza dal 1999, anno in cui il riconoscimento fu conferito dal Consiglio Comunale, allora presieduto da Salvatore Perugini, su proposta del sindaco dell’epoca Giacomo Mancini

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENA – Il sindaco Franz Caruso ed il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Mazzuca conferiranno a Padre Fedele Bisceglia il sigillo della città. “Avremmo accolto senza alcun tentennamento e con convinzione la proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Padre Fedele se non fosse che il Frate Cappuccino è già cittadino onorario di Cosenza dal 1999, anno in cui il riconoscimento fu conferito dal Consiglio Comunale, allora presieduto da Salvatore Perugini, su proposta del sindaco dell’epoca Giacomo Mancini”.

Il sindaco Franz Caruso ed il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Mazzuca, hanno risposto così alle sollecitazioni fatte loro pervenire da Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili e riportate da alcuni organi d’informazione.

“Cionondimeno – proseguono Caruso e Mazzuca – non vogliamo che rimanga senza seguito l’appello rivoltoci da Corbelli e, con l’occasione, anticipiamo volentieri quanto avevamo già in animo di fare: consegnare a Padre Fedele il sigillo della città. Riteniamo, infatti, importante far seguire alle dichiarazioni di affetto e di vicinanza che abbiamo rilasciato nei giorni scorsi, quale testimonianza di una solidarietà diffusa e sentita, nei confronti del Frate Capuccino, un atto concreto volto a celebrarne l’importante opera missionaria portata avanti per tanti anni a favore di quanti versano in situazioni di disagio e fragilità nella nostra comunità”.

“Padre Fedele – concludono Franz Caruso e Giuseppe Mazzuca – è già stato riconosciuto dalla nostra amministrazione, esempio di solidarietà e sostegno agli ultimi in uno dei murales della sopraelevata, svelato alla sua presenza circa due anni fa. Allora come oggi riteniamo giusto ed opportuno ringraziare Padre Fedele per quanto ha fatto per la comunità cosentina, dedicando la sua vita ai poveri, agli ultimi ed alle persone bisognose”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Intossicazione da botulino, il bollettino dall’ospedale di Cosenza: in arrivo altre tre fiale di...

Area Urbana
COSENZA - Sono segnali incoraggianti quelli che arrivano dall’ospedale Annunziata di Cosenza, dove sono ricoverati i pazienti colpiti dal grave focolaio di botulismo alimentare...

Diamante: intossicazione da botulino: 18 parti offese. Accertati 16 casi, tra ricoverati anche 5...

Tirreno
PAOLA (CS) - La Procura di Paola ha individuato 18 parti offese in relazione alle due persone decedute ed a quelle ricoverate in ospedale...
droga contanti squadra mobile

La droga nascosta al ‘fresco’ nel congelatore, arrestato dalla Polizia

Calabria
VIBO VALENTIA - La Polizia ha arrestato ieri mattina un uomo, residente a Pizzo, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza...
sequestro depuratore verbicaro

Reflui fognari nel torrente e poi nel Tirreno cosentino, sequestrato il depuratore di Verbicaro

Tirreno
VERBICARO (CS) -  Gravi carenze strutturali e gestionali, con anomalie tali da compromettere la qualità e l'efficienza del processo depurativo e, di conseguenza, dell'ambiente...
san nicola arcella spiaggia libera

San Nicola Arcella: “spiaggia libera addio”, concessa ad un’associazione. La protesta di Italia Nostra

Tirreno
SAN NICOLA ARCELLA (CS) - E' polemica a San Nicola Arcella, sull'alto Tirreno cosentino, per la decisione del Comune di concedere una spiaggia libera...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36922Area Urbana22205Provincia19708Italia7980Sport3836Tirreno2846Università1443
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Area Urbana

Intossicazione da botulino, il bollettino dall’ospedale di Cosenza: in arrivo altre...

COSENZA - Sono segnali incoraggianti quelli che arrivano dall’ospedale Annunziata di Cosenza, dove sono ricoverati i pazienti colpiti dal grave focolaio di botulismo alimentare...
Tirreno

Diamante: intossicazione da botulino: 18 parti offese. Accertati 16 casi, tra...

PAOLA (CS) - La Procura di Paola ha individuato 18 parti offese in relazione alle due persone decedute ed a quelle ricoverate in ospedale...
droga contanti squadra mobile
Calabria

La droga nascosta al ‘fresco’ nel congelatore, arrestato dalla Polizia

VIBO VALENTIA - La Polizia ha arrestato ieri mattina un uomo, residente a Pizzo, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza...
sequestro depuratore verbicaro
Tirreno

Reflui fognari nel torrente e poi nel Tirreno cosentino, sequestrato il...

VERBICARO (CS) -  Gravi carenze strutturali e gestionali, con anomalie tali da compromettere la qualità e l'efficienza del processo depurativo e, di conseguenza, dell'ambiente...
san nicola arcella spiaggia libera
Tirreno

San Nicola Arcella: “spiaggia libera addio”, concessa ad un’associazione. La protesta...

SAN NICOLA ARCELLA (CS) - E' polemica a San Nicola Arcella, sull'alto Tirreno cosentino, per la decisione del Comune di concedere una spiaggia libera...
Calabria

Elezioni regionali, dopo le dimissioni di Occhiuto si va al voto...

CATANZARO - "Ho appena firmato il decreto con il quale si formalizza l'indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA