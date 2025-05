Ospedale di Cosenza, controlli dell’Ispettorato del Lavoro: riscontrate irregolarità in tre reparti

- Advertisement -

COSENZA – Una recente ispezione condotta dagli ingegneri dell’Ispettorato del Lavoro di Cosenza avrebbe messo in luce alcune criticità strutturali e di sicurezza all’interno dell’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza. L’ispezione, ha riguardato diversi reparti del presidio ospedaliero, ed ha portato a rilevare irregolarità in tre unità operative. Tra le problematiche segnalate figurano mattonelle rotte, estintori scaduti o non adeguatamente fissati alle pareti, oltre a bagni rotti o non funzionanti.

Situazioni che compromettono di conseguenza, il rispetto delle condizioni minime di igiene e sicurezza per pazienti, personale sanitario e visitatori. Secondo quanto emerso l’Ispettorato del Lavoro avrebbe già inoltrato una relazione dettagliata alla direzione sanitaria dell’Annunziata, chiedendo un intervento tempestivo per sanare le criticità evidenziate e garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Non si escludono ulteriori ispezione nei prossimi giorni.