Ospedale ad Arcavacata, Bresciani ai candidati «Cosenza deve forse diventare archeologia urbana?»

Con una lettera aperta la consigliera comunale di Cosenza chiede un impegno pubblico ai candidati alle regionali: “difendete la città e il suo diritto ad una sanità degna”

COSENZA – “Cosenza spogliata“. Ultimi giorni campagna elettorale per le Regionali in Calabria e da Cosenza si alza la voce contro il rischio di un progressivo svuotamento dell’Ospedale “Annunziata”. Con una lettera aperta, firmata dalla consigliera comunale Alessandra Bresciani e dal Circolo “Giuseppe Saragat” sezione “Gaspare Conforti”, l’appello all’ex presidente regionale Roberto Occhiuto e a tutti i candidati in corsa, in particolare a quelli che “da generazioni ricevono il consenso dei cosentini, sia di destra che di sinistra”.

“A voi domandiamo: com’è possibile programmare e assistere alla sottrazione dell’Ospedale Annunziata di Cosenza senza pensare a cosa ne sarà della città, della sua comunità, fra vent’anni? Cosenza — e non solo il suo centro storico — deve forse diventare archeologia urbana? I suoi cittadini devono avere un’altra ragione per emigrare?”.

“È per questo che chiediamo a voi tutti, candidati alle elezioni regionali, che sul consenso dei cittadini di Cosenza avete costruito il vostro successo politico, di scendere in campo, sì, con le vostre “casacche”, ma nell’interesse comune della città di Cosenza. Chiediamo che assicuriate agli elettori il vostro impegno affinché tale spoliazione non avvenga, e che vi adoperiate affinché la città di Cosenza possa pretendere una sanità migliore, senza vedersi portar via il proprio ospedale”.

Ultimi Articoli

bombole gas 01 gdf

Commercio illegale di bombole di Gpl: Guardia di finanza ne sequestra 70, denunciato un...

Calabria
CROTONE - I finanzieri Crotone hanno sequestrato lungo la strada statale 106 nel tratto di attraversamento della frazione Torre Melissa, 70 bombole contenenti un...

Bonus elettrodomestici 2025, fino a 200 euro di sconto | A chi spetta e...

Italia
COSENZA - Manca poco per l'avvio del bonus elettrodomestici 2025 ed è per questo che i beneficiari devono farsi trovare pronti. Il contributo è...
carabinieri lungro cattedrale

Rubate le offerte dei fedeli dalla Cattedrale di Lungro, denunciato il presunto autore

Provincia
LUNGRO (CS) - I carabinieri sono risaliti al presunto autore del furto aggravato commesso nella Cattedrale di San Nicola di Mira di Lungro la...
carabinieri 112

Furto d’acqua, carabinieri scoprono un allaccio irregolare. Denunciato 52enne

Calabria
ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) - I carabinieri hanno denunciato a piede libero un uomo di 52 anni, con l'accusa di furto aggravato, nell’ambito di...
carabinieri-ambulanza

Tragico incidente sulla Statale 106, una vittima e un bimbo gravemente ferito

Calabria
BIANCO (RC) – Ancora sangue sulla Statale 106 Jonica. Una nuova tragedia si è consumata nella notte tra lunedì e martedì, poco dopo le...

