Ospedale ad Arcavacata, Bresciani ai candidati «Cosenza deve forse diventare archeologia urbana?»

COSENZA – “Cosenza spogliata“. Ultimi giorni campagna elettorale per le Regionali in Calabria e da Cosenza si alza la voce contro il rischio di un progressivo svuotamento dell’Ospedale “Annunziata”. Con una lettera aperta, firmata dalla consigliera comunale Alessandra Bresciani e dal Circolo “Giuseppe Saragat” sezione “Gaspare Conforti”, l’appello all’ex presidente regionale Roberto Occhiuto e a tutti i candidati in corsa, in particolare a quelli che “da generazioni ricevono il consenso dei cosentini, sia di destra che di sinistra”.

“A voi domandiamo: com’è possibile programmare e assistere alla sottrazione dell’Ospedale Annunziata di Cosenza senza pensare a cosa ne sarà della città, della sua comunità, fra vent’anni? Cosenza — e non solo il suo centro storico — deve forse diventare archeologia urbana? I suoi cittadini devono avere un’altra ragione per emigrare?”.

“È per questo che chiediamo a voi tutti, candidati alle elezioni regionali, che sul consenso dei cittadini di Cosenza avete costruito il vostro successo politico, di scendere in campo, sì, con le vostre “casacche”, ma nell’interesse comune della città di Cosenza. Chiediamo che assicuriate agli elettori il vostro impegno affinché tale spoliazione non avvenga, e che vi adoperiate affinché la città di Cosenza possa pretendere una sanità migliore, senza vedersi portar via il proprio ospedale”.