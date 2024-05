Operazione “Recovery a Cosenza, Gaetano Bartone torna in liberà. Il riesame annulla l’ordinanza

CATANZARO – In totale accoglimento delle argomentazioni e delle richiese del difensore, l’avvocato Francesco Chiaia del foro di Cosenza, che ha evidenziato la mancanza di gravi indizi di colpevolezza relativi al narcotraffico, il tribunale del riesame di Catanzaro ha deciso di annullare la misure cautelare degli arresti in carcere per Gaetano Bartone, indagato nell’inchiesta “Recovery” di Cosenza contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il tribunale ha annullato la misura e rimesso in libertà Bartone accusato di una serie di episodi legati all’acquisto e alla vendita di sostanze stupefacenti. In particolare, nelle carte dell’ordinanza, e sulle dichiarazioni dell’ex fidanzata di Bartone, si parlava di un grosso quantitativo di cocaina acquistato ma anche delle difficoltà del Bartone nel pagare il debito, pari a circa quindicimila euro.

