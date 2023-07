Operazione ‘Campus’: smantellata piazza di spaccio attiva tra Cosenza e Rende, 7 arresti

COSENZA – Alle prime luci dell’alba, nei Comuni di Cosenza, Rogliano, Scigliano, Rende, Militari del Comando Provinciale di Cosenza, supportati da personale del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno esuito 7 misure cautelari emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di “detenzione e cessione di sostanze stupefacenti aggravata e continuata”, “furto aggravato” nonché “Estorsione”. Per 3 di loro è scattata la custodia cautelare in carcere mentre, per i rimanenti 4, la misura cautelare degli arresti domiciliari nei Comuni di Cosenza, Rovito e Rende.

L’attività di indagine, condotta dai Militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rogliano e dalla Stazione Carabinieri di Scigliano, coordinata dal Procuratore della Repubblica di Cosenza, Dott. Mario Spagnuolo, è scaturita da un controllo effettuato, sul finire del mese di marzo 2021, nei confronti di 3 giovani residenti nei Comuni di Scigliano e Pedivigliano, i quali, fermati nei pressi dello svincolo autostradale Altilia/Grimaldi, venivano trovati in possesso di circa 20 grammi di marijuana e riferivano di averla acquistata nella città di Cosenza (zona Autolinee-via Popilia) da un soggetto non meglio identificato.

Il rinvenimento della droga, l’esitazione manifestata dai giovani durante il controllo nonché la mancanza di un lavoro stabile, ha fornito lo stimolo per avviare un’attività investigativa che ha svelato uno scenario criminoso, ampio ed articolato, esteso, in particolar modo, nella zona Arcavacata – Campus Universitario di Rende.

In concreto, le indagini hanno consentito di individuare le presunte responsabilità penali degli indagati, in numerosi momenti coinvolti in illecite cessioni di droghe del tipo marijuana, hashish, cocaina ed eroina, come confermato dagli assuntori.

L’attività d’indagine, evolvendosi, si è arricchita di importanti elementi probatori attraverso i quali si è identificata la totalità dei soggetti coinvolti alcuni, dei quali erano già gravati da precedenti penali specifici, permettendo di identificare presunte responsabilità penali.

Inizialmente, è stato osservato come uno degli indagati, attraverso il proprio telefono cellulare, avesse dato origine ad una vera e propria attività di scambio ed intermediazione, servendosi dei più diffusi sistemi di comunicazione, per concordare appuntamenti e incontri per il pagamento e ritiro delle sostanze vietate. In seguito, al reiterarsi di questa pratica, l’attenzione si è focalizzata su questi scambi.

Una fitta rete di spaccio tra Cosenza e Rende

L’attività investigativa ha fatto emergere una fitta “rete” di distribuzione di varie sostanze stupefacenti grazie alla quale gli indagati, confidando sulla costante disponibilità di droghe leggere e pesanti, hanno effettuato quotidianamente innumerevoli cessioni nei confronti di una pluralità di consumatori soprattutto sul territorio di Cosenza, Rende e dintorni.

L’offerta di stupefacente era diuturna: sostanze quali hashish e marijuana erano costantemente disponibili, a qualsiasi ora del giorno e, finanche su ordinazione. Ampi erano i margini di guadagno per gli spacciatori: dai 5 euro per una semplice storia, cioè una singola consumazione individuale, a somme più cospicue in caso di cocaina o quantitativi più consistenti.

L’attività, condotta dai Militari della Compagnia di Rogliano, ha portato all’identificazione di innumerevoli assuntori e consentito di cristallizzare ben 185 episodi di spaccio. Questo ha consentito, non solo di redigere una chiara mappatura di una fitta rete di spacciatori cosentini ma anche di individuare il canale di approvvigionamento. La concretezza dell’indagine, supportata e documentata da riscontri oggettivi, hanno consentito alla Procura della Repubblica di Cosenza la richiesta e l’ottenimento di 7 misure cautelari personali.

Contestualmente alle misure cautelari personali, i Carabinieri hanno eseguito anche 3 decreti di perquisizione domiciliare, emessi dalla Procura della Repubblica di Cosenza, nei confronti di altri soggetti anch’essi indagati in stato di libertà per “detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso”, “furto aggravato” ed “estorsione”.